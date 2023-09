Poster zum Who is Who im Lkw-Teilevertrieb aktualisiert

Die Wolk After Sales Experts GmbH (Bergisch Gladbach) hat das von ihr herausgegebene Poster zum Who is who in Sachen Lkw-Teilevertrieb im deutschen Ersatzmarkt auf den aktuellen Stand gebracht und mit neuen Daten gefüllt. Im DIN-A0-Format soll es einen Blick auf die führenden Lieferanten und Hersteller in diesem Segment bieten sowie dabei helfen, die entsprechenden Firmen einzuordnen, etwa auch hinsichtlich ihrer Zugehörigkeiten zu den verschiedenen Einkaufsgruppen. Die Darstellung könne als Inspiration für die tägliche die Arbeit dienen und Denkanstöße liefern, sind die Bergisch Gladbacher überzeugt, die das Poster zusätzlich noch als PDF-Dokument anbieten.