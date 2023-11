BRV-Lehrgang: Meldeschluss für einzigen „Technik-Basics“-Kurs 2024 naht

Im kommenden Jahr findet im Rahmen des Lehrgangsprogramms des Bundesverbandes Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) nur ein einziger „Technik-Basics“-Kurs statt. Da dieser bereits vom 20. bis zum 22. Januar 2024 in Hamburg abgehalten wird, ist der Anmeldeschluss schon am 8. Dezember, also in zwei Wochen. Für an einer Teilnahme Interessierte heißt es nun also, schnell zu sein. Das branchenspezifische Training setzt auf eine anschauliche Präsentation mit hohem Praxisbezug in den Bereichen Pkw, Llkw und Lkw und vermittelt geballtes Wissen von der Reifenherstellung bis zu Runderneuerung und Reparatur. Unter dem Motto „Man kann so lange im Geschäft sein, wie man will – man lernt nie aus“ richtet sich der Lehrgang dabei genauso an gestandene Mitarbeiter der Branche wie Neu- und Quereinsteiger von ihm profitieren können sollen. Mehr dazu und eine Onlineanmeldemöglichkeit sind auf der BRV-Website (dort unter Mitglieder/Aus- und Weiterbildung) zu finden. Fragen zu diesem Kurs oder dem weiteren Lehrgangsangebot der Branchenvertretung beantwortet bei Bedarf BRV-Referentin Heike Wöst, die unter der Telefonnummer unter 0228/2899479 oder per Mail an h.woest@bundesverband-reifenhandel.de kontaktiert werden kann.