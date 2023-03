Änderungen im BRV-Vorstand

Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung des Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) Mitte Juni in Dresden steht unter anderem die Neuwahl des Vorstandes für die Amtsperiode 2023 bis 2026 auf der Tagesordnung. Dabei wird es auf jeden Fall zu Änderungen bei der Besetzung des Gremiums kommen, zumal zwei langjährige Mitglieder nicht erneut kandidieren wollen. Laut dem Verbandsmagazin Trends & Facts haben Norbert Lange und Hermann Lorenz „ihren Rückzug aus der ehrenamtlichen Verbandsarbeit erklärt“. Unterdessen gibt es beim BRV aber noch eine weitere Personalie zu vermelden. Denn schon seit Mitte Januar unterstützt Heike Wöst das Geschäftsstellenteam der in Bonn ansässigen Branchenvertretung. Sie hat die Aufgaben von BRV-Referentin Caroline Rodenhausen übernommen, die ab diesem Monat in Mutterschutz ist und anschließend in Elternzeit sein wird. christian.marx@reifenpresse.de