Kräftiges Neunmonatsplus bei den europäischen Pkw-Neuzulassungen, aber …

Die ACEA (Association des Constructeurs Européens d’Automobiles) hat ihre aktuelle Pkw-Neuzulassungsstatistik veröffentlicht. Demnach sind im September fast 861.100 Neuwagen erstmals auf Straßen die Straßen der Europäischen Union (EU) gekommen, was einem Plus von 9,2 Prozent gegenüber demselben Monat des Vorjahres entspricht. Unter den volumenstärksten Märkten war der Zuwachs dabei am größten in Italien (plus 22,7 Prozent) und Frankreich (plus 10,7 Prozent), während die Entwicklung hierzulande angesichts eines kleinen Minus von 0,1 Prozent nurmehr als stabil beschrieben werden kann. Gleichwohl zeichnet sich auf europäischer Ebene mehr oder weniger derselbe Trend ab wie in Deutschland: Denn für die ersten neun Monate weisen die ACEA-Daten für die EU insgesamt ein mit 16,9 Prozent beziffertes Wachstum auf rund acht Millionen Einheiten ein deutlich größeres Plus auf als für den September alleine, was auf eine leicht eingebremste Entwicklung des Fahrzeugabsatzes hindeutet.