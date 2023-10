Erstausrüstungserfolge für Linglong und Yokohama

Der chinesischen Reifenhersteller Linglong genauso wie der japanische Anbieter Yokohama können Erstausrüstungserfolge vermelden. Ersterer liefert eigenen Worten sein „Green-Max HP300“ genanntes Profil in der Größe 185/65 R15 88H an Volkswagen, wo dieses dort an den für den südamerikanischen Markt bestimmte Fahrzeuge vom Typ Polo montiert wird. Honda stattet demgegenüber seinen nur im japanischen Markt angebotenen Kleinwagen N-Box mit Yokohamas auch in hiesigen Regionen erhältlichem „BluEarth AE-01“ aus.