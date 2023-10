BYD Seal ab Werk auf Conti-Reifen

Der Fahrzeughersteller BYD aus China hat sich hinsichtlich der Erstausrüstungsbereifung seines Modells Seal für Continental als Partner entschieden. Die rein elektrisch angetriebene Limousine wird ab Werk daher einerseits mit dem „SportContact 7“ in der Dimension 235/45 R19 95Y bestückt, wenn der Wagen für den chinesischen Markt bestimmt ist. Dabei gilt die entsprechende Freigabe in derselben Größe auch für „Silent“-Ausführungen dieses Reifens, während BYD bei in den weltweiten Export gehenden Autos dieses Typs das Conti-Profil „EcoContact 6 Q“ in 235/45 R19 99V XL verbaut.