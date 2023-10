Blank ist in jedem Fall zu wenig Profil

Zwar ist sich die Reifenbranche nicht ganz einig, ob Reifen erst beim Erreichen der gesetzlichen Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern getauscht werden sollten oder nicht doch besser schon ein wenig früher. Ungeteilte Einigkeit herrscht aber darüber, dass ein Unterschreiten des mit Blick auf die Verkehrssicherheit vorgeschriebenen Limits gar nicht geht. Warum das so ist, führt beispielhaft ein Unfall auf der Bundesautobahn 27 zwischen den auf etwa halbem Weg zwischen Bremen und Bremerhaven liegenden Anschlussstellen Uthlede und Schwanewede vor Augen. Denn dort ist ein 23-Jähriger von wenigen Tagen auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen gekommen und gegen die Seitenschutzplanke geprallt – glücklicherweise, ohne dass er oder seine Beifahrerin verletzt wurden. Als Unfallursache vermutet die Polizei einerseits nicht angepasste Geschwindigkeit. „Bei der Unfallaufnahme wurde außerdem festgestellt, dass die hintere Bereifung des Pkws kein Profil mehr aufwies und bereits teilweise das Reifengewebe zu sehen war, was ebenfalls höchstwahrscheinlich erheblichen Einfluss auf die Fahreigenschaften des verunfallten Pkws hatte“, so die Beamten der Polizeiinspektion Cuxhaven. Den Fahrer erwartet nun ein entsprechendes Bußgeldverfahren.