KW Automotive hat Gewindefahrwerk für den BMW 5er Touring (G31) entwickelt

Bereits Anfang Oktober 2023 erschien der neue BMW 5er (G60). Dementsprechend interessant werden die seit 2017 gefertigten Vorgänger G30 und G31 auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Für den BMW 5er Touring (G31) mit Luftfederung an der Hinterachse hat KW Aautomotive ein neues Gewindefahrwerk entwickelt. Ähnlich wie beim BMW 6er GT (G32) hat der Fahrwerkhersteller die Hinterachsdämpfer seines Gewindefahrwerks speziell für die Luftfederung adaptiert. Im Rahmen des Teilegutachtens kann der BMW 5er Touring (G31) an beiden Achsen 30 bis 55 Millimeter stufenlos tiefer gelegt werden. Aktuell ist dieses KW-V3-Gewindefahrwerk für die BMW 5er Touring (G31) mit Heckantrieb lieferbar. Eine Entwicklung für die populären BMW 5er mit xDrive (Allradantrieb) ist bereits in Vorbereitung, heißt es aus dem Unternehmen.