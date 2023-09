Premio-Partner Schober hat Goodyear-Delegation aus Japan zu Gast

Eine elfköpfige Goodyear-/Händlerdelegation aus Japan war Anfang September bei Premio in Stockach nahe dem Bodensee zu Besuch, um sich von Geschäftsführer Steffen Schober den Betrieb und die moderne Technik und Arbeitsweise des Reifenfachhändlers zeigen zu lassen. Die Expertenrunde aus Fernost bestand aus Hiroaki Ishizuka, Sales and Marketing Director Goodyear Japan, und zehn seiner japanischen Kunden und Reifenhändlern, die im Rahmen ihrer Deutschlandreise zur IAA Mobility in München auch dem Premio-Betrieb einen Besuch abstatteten. Vor allem der Service für Elektrofahrzeuge habe die Delegation interessiert, gelten Schober und sein sechsköpfiges Team doch als Experten auf dem Gebiet. „Gern haben wir unseren japanischen Kollegen unseren Betrieb und unser Know-how demonstriert, und gleichzeitig war es auch für uns interessant zu erfahren, welche Unterschiede es in unseren beiden Ländern in puncto Reifen und Autoservice gibt“, so Schober. Für die Zukunft sieht Schober das Traditionsunternehmen, das er 2021 von seinem Vater übernommen hat, „bestens gerüstet“. Die Betriebsleistungen reichen von Reifenservice und -verkauf über Achsvermessung, Bremsen und Klimaservice bis hin zu Tuning, Autoglas und Flottenbetreuung.