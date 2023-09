MAK Gravel, das neue Sechs-Speichen-Design für Outdoor-Enthusiasten

Nachdem der italienische Räderspezialist MAK Anfang des Jahres die Einführung von gleich sieben neuen Designs angekündigt hatte, legt er jetzt mit etlichen Details zu einem davon nach: dem MAK Gravel. Das Rad ist demnach verfügbar in 16-, 17- und 18-Zoll-Größen und in Sechs-Loch-Anbindung. Wie es dazu weiter heißt, sei das Sechs-Speichen-Leichtmetallrad speziell für Pick-ups, Transporter und Wohnmobile der neuesten Generation und insofern für Outdoor-Enthusiasten entwickelt worden. Dabei ist das MAK Gravel in zwei Ausführungen erhältlich: Black Mirror, die sich dem Hersteller zufolge „optimal an die Farbtöne jeder Karosserie anpasst“, und in Matt-Black für einen faszinierenden und sportlichen Stil. Offizieller MAK-Vertriebspartner in Deutschland ist der Großhändler Best4Tires.