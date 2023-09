UltraContact NXT wird mit SAS Innovation Award ausgezeichnet

Der UltraContact NXT wurde auf der sechsten Swiss Automotive Show (SAS) in der Kategorie „Nachhaltige Entwicklung/Umwelt“ des SAS Innovation Awards als Gewinner ausgezeichnet. „Continental hat sich beim Thema Umwelt selbst sehr ambitionierte Ziele gesetzt“, sagt Daniel Freund, CEO der Continental Suisse SA und Head of Subregion Alps CH/AT bei Continental. „Dabei verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz – vom Produktdesign umweltschonender Reifen, wie dem UltraContact NXT, bis zur konsequenten Reduzierung von Emissionen in der Lieferkette. Mein Dank gilt unserem ehrgeizigen Team und der Jury für die Würdigung unserer langjährigen Innovationsarbeit im Nachhaltigkeitsbereich.“ Die SAS Innovation Awards werden jährlich auf der Swiss Automotive Show von der Swiss Automotive Group verliehen. Dabei prämiert eine Jury aus erfahrenen Fachleuten der Automobilbranche die innovativsten Produkte, Dienstleistungen und Technologien der Messeaussteller in den Kategorien „Produktivität“, „Sicherheit“ und „Nachhaltige Entwicklung/Umwelt“.