The Cal: Pirelli zeigt erste Eindrücke vom Shooting

Der Fotograf Prince Gyasi verantwortet den Pirelli Kalender 2024 mit dem Titel „Timeless“. Diese 50. Ausgabe ehrt das 60-jährige Jubiläum von The Cal, welcher 1964 ins Leben gerufen wurde. Pirelli hat der Sprache der Fotografie und ihrer Entwicklung schon immer große Aufmerksamkeit geschenkt. „In den Fotografien des jungen Künstlers Prince Gyasi sehen wir eine neue Sprache, die positive Energie und kraftvolle Botschaften vermittelt und auch neue Generationen anspricht. Sein Werk offenbart eine originelle Ästhetik, es ist eine Reise in die Farbe, in eine Welt mit einzigartigen Merkmalen“, heißt beim Reifenhersteller. Und der Künstler ist begeistert: „Ich fühle mich geehrt, dass Pirelli mir die Möglichkeit gegeben hat, Gedanken, Gefühle und Emotionen auf ihrer Leinwand für den 50. Kalender auszudrücken Als erster afrikanischer und Schwarzer Künstler hinter dem Pirelli Cal für 2024 habe ich die Chance, einige der Menschen hervorzuheben, die mich im Laufe der Jahre als Kind und als Erwachsener inspiriert haben. Repräsentation und Kultur sind für mich sehr wichtig, deshalb habe ich zum ersten Mal in der Geschichte des Kalenders beschlossen, dass ein Teil des Projekts in meinem Land Ghana stattfinden wird. Hier ein paar Impressionen vom Shooting:

(Alle Bilder: From the behind the scenes of the 2024 Pirelli Calendar by Prince Gyasi, photo by Alessandro Scotti)