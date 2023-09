16 Auszubildende starten im Michelin-Werk in Bad Kreuznach in die Zukunft

Verstärkung für die Michelin Familie: Am 5. September präsentierten sich 16 neue Michelin Auszubildende zum Elektroniker und zum Industriemechaniker in der Bad Kreuznacher Ausbildungswerkstatt vor einem aufmerksamen Publikum. Dazu zählen Werkdirektor Cyrille Beau, Fachkräfte aus der Produktion, welche die Azubis später beim Betriebsdurchlauf betreuen, und Betriebsrat Thorsten Bayer. Die zukünftigen Fachkräfte stellten nicht nur sich selbst vor, sondern auch die Ergebnisse eines fünftägigen Workshops, der in der Vorwoche in Bad Bergzabern stattgefunden hatte. Dazu zählten die wichtigsten Grundlagen ihres Arbeitgebers, wie die Michelin-Unternehmenswerte und gelebte Sicherheits- und Qualitätskultur im Werk. Auch eigene Erwartungen an ihre Ausbildung hatten sie formuliert.

„Die Jungs waren schon ein wenig aufgeregt“, verrät Johannes Ender, Leiter der technischen Ausbildung. Er hatte sie gemeinsam mit seinen Ausbildern Michael Schwab und Dennis Stern aber gut vorbereitet. Denn neben der Wissensvermittlung und Präsentationstechniken standen bei dem Workshop auch sogenannte weiche Fähigkeiten auf dem Programm, wie Teamarbeit, Kommunikation, Eigenverantwortung und Selbstreflexion. „Dieser besondere Start hat sich seit vielen Jahren bewährt“, betont Johannes Ender. „Denn hier werden wichtige Grundlagen gelegt, von denen die jungen Menschen von Anfang an profitieren. Auch für uns ist es wichtig, unsere Azubis gleich zu Beginn gut kennenzulernen. Das hilft uns dabei, in den kommenden dreieinhalb Jahren auf jeden einzelnen einzugehen und ihn optimal zu fördern.“ Werkdirektor Beau stimmt dem zu: „Jede Investition in die Ausbildung, finanziell und persönlich, ist eine Investition in unsere Zukunft. Wir brauchen qualifizierte Fachkräfte in unseren Teams, um unsere hochmodernen Anlagen betreiben zu können. Darum freuen wir uns sehr über die neuen Mitglieder in unserer Michelin Familie.“