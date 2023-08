Beim MX Masters ist Bridgestone-Fahrer Koch dicht am Gesamtführenden dran

Im ADAC MX Masters stehen zwar noch die beiden Wettbewerbswochenenden in Holzgerlingen (9./10. September) und Dreetz (23./24. September) aus, doch der auf Bridgestone-Reifen an seiner KTM vertrauende Tom Koch vom Team Kosak Racing kann sich weiter Hoffnung auf den diesjährigen Titel machen. Beim jüngsten Event am letzten August-Wochenende in Tensfeld sicherte sich zwar sein Teamkollege Maximilian Spies dank guter Leistungen in allen drei Rennen den Tagessieg, aber mit zweimal Platz zwei und einem vierten Rang wahrte sich Koch dennoch alle Chancen in dem Motocross-Wettbewerb. Zumal der in der Gesamtwertung führende Max Nagl, an dessen Honda Reifen der Marke Gibson montiert sind, wegen eines Defektes an seiner Maschine im ersten Rennen nicht ins Ziel kam. Insofern liegt Koch nach Tensfeld nun lediglich zehn Punkte hinter dem Spitzenreiter zurück. „Wir sind begeistert von der herausragenden Leistung der beiden Kosak-KTM-Fahrer Tom Koch und Maximilian Spies. Aktuell gehören die beiden zu den erfolgreichsten deutschen Fahrern, nicht nur national, sondern auch auf internationaler Bühne“, blickt Wolfgang Terfloth, Leiter Vertrieb Bridgestone-Motorradreifen für die Region Central Europe, mit Spannung in Richtung der nächsten Rennen in Holzgerlingen.