Aus Continental Kaluga wird Cordiant Kaluga

Nachdem die Holdinggesellschaft S8 Capital die Vermögenswerte der Continental AG in Russland erworben hat, wurde das Reifenwerk LLC Continental Kaluga in LLC Cordiant Kaluga umbenannt. Der neue rechtliche Name trat am 17. August 2023 in Kraft und das Unternehmen wird insbesondere für die Reifenproduktion im ehemaligen Continental-Werk in Kaluga, etwa 200 Kilometer südwestlich von Moskau, verantwortlich sein. Cordiant betreibt zwei Werke in der Region Omsk in Russland und ein drittes in Jaroslawl.