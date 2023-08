VACO: Carlo Hijzen wird neuer Geschäftsführer

Carlo Hijzen wird ab dem 1. Oktober 2023 als Geschäftsführer und Vorstandssekretär bei der Arbeitgeber- und Branchenorganisation VACO in den Niederlanden tätig sein. Der Verwaltungsrat hat die Ernennung des 55-Jährigen einstimmig genehmigt. Carlo Hijzen ist seit zwanzig Jahren in der Reifen- und Räderindustrie tätig. Derzeit ist er Chief Commercial Officer bei der DBS Tyre Management Group, wo er unter anderem in den Bereichen Reifenservice und Reifenerneuerung tätig ist. Neben seiner Arbeit ist er auch Vizepräsident von BIPAVER und Vorstandsmitglied bei dem niederländischen Branchenverband im Sektor Reifeninnovation.