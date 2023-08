Alzura Tyre24: Neues Preismodel soll auch skeptische Kunden überzeugen

Die B2B-Plattform Alzura Tyre24 zieht eine positive Zwischenbilanz ihres Preismodells, welches im Sommer vergangenen Jahres eingeführt wurde. „Die Veränderungen werden von unseren Kunden sehr gut angenommen. Unsere Kunden haben erkannt, dass wir ihnen einen noch größeren Mehrwert bieten. So haben wir beispielsweise die Preise für unsere verkaufsunterstützenden Produkte wie Reifen-vor-Ort, Autoreparaturen.de sowie unsere Shopsysteme deutlich gesenkt und bieten den Händlern damit noch mehr Unterstützung bei der Digitalisierung. Natürlich gab es am Anfang auch Kunden, die grundsätzlich allem ‚Neuen‘ erst einmal negativ gegenüberstanden. Aber auch diese Kunden haben wir in den letzten Monaten mit verbesserten Funktionen und Vorteilen überzeugt”, so Michael Saitow, CEO und Gründer der Alzura AG, Betreiber der B2B-Plattform Alzura Tyre24. Dies spiegele sich auch im gestiegenen Interesse am Premium-Marketplace-Account wider.