Kurzfristig noch freie Plätze bei Michelin-/BRV-Fortbildungen

Sowohl der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) als auch Michelins Center für Training und Information (MCTI) melden kurzfristig noch zu vergebene Teilnehmerplätze bei von ihnen ausgerichteten Fortbildungen. Im Fall des BRV handelt es sich dabei um den von Liqui Moly gesponserten Kfz-Serviceberaterlehrgang vom 5. bis 15. September im TAK-Labor in Köln-Wahn. Dort sei ein Platz frei geworden, der nach Möglichkeit natürlich wieder besetzt werden sollte. Noch schneller entscheiden müsste sich, wer Interesse an einem Training in Sachen der vom Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie (WdK) zertifizierten Reifenmontage im Rahmen des diesjährigen sogenannten MCTI-Sommercamps hat. Denn derjenige von insgesamt zwei dieser zweitägigen und in Kooperation mit dem Werkstattausrüster Hunter veranstalteten Kursen, bei dem noch ein Platz frei ist, startet schon nächste Woche bzw. am 8. August in Puchheim bei München.