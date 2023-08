Südafrika verhängt Anti-Dumping-Zölle gegen Reifen aus China

Die Außenhandelskommission Südafrikas hat jetzt finale Anti-Dumping-Zölle auf Reifenimporte aus China verhängt. Wie dazu die Fachzeitschrift South African Treads berichtet, liegen die für zunächst fünf Jahre bis Juli 2028 auf Pkw-, Lkw- und Busreifen erhobenen Zölle in einer Bandbreite zwischen 7,18 und 43,6 Prozent. „Fair gehandelte“ Reifenimporte aus anderen Herkunftsländern könnten auch weiterhin von der aktuellen Entscheidung unbeeinträchtigt eingeführt und in Südafrika vermarktet werden. Die South African Tyre Manufacturers Conference (SATMC) bestehend aus den vier vor Ort produzierenden Herstellern Bridgestone, Continental, Goodyear und Sumitomo Rubber Industries lobte die Entscheidung der südafrikanischen Regierung gegen die Importe. Die Zölle seien „ein wichtiger Sieg für die heimische Reifenindustrie“. Das von chinesischen Anbietern praktizierte „opportunistische Pricing“ habe eine „Bedrohung für die Zukunft der Reifenindustrie Südafrikas dargestellt“, heißt es dazu in einem SATMC-Statement.