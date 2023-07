Olaf Kreis neuer Werksmanager der Conti-Reifenfabrik in Port Elizabeth

Nach zuvor gut 20-jähriger Tätigkeit für Opel bzw. General Motors ist Olaf Kreis Mitte 2012 zu Continental gekommen. In den rund elf Jahren in Diensten des Zulieferers hat er seither verschieden Positionen im Unternehmen innegehabt im Range eines Direktors in Sachen Qualitätsmanagement rund um hydraulische Bremssysteme am Standort Frankfurt/Main, später dann als General Manager/Vizepräsident für dieselben Fahrzeugkomponenten in Shanghai (China) sowie zuletzt als Vizepräsident für elektronische Fahrwerksysteme wieder Deutschland bzw. Hannover. Seit Juni dieses Jahres fungiert Kreis nunmehr als neuer Werksmanager von Contis Reifenfabrik im südafrikanischen Port Elizabeth, wo der Konzern Pkw- und Llkw-Reifen fertigt.