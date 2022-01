Continental produziert keine Agrarreifen mehr in Südafrika und verkauft Maschinen

Continental Tyre South Africa hat 36 Vulkanisationspressen und „andere Hilfsgeräte“ an die Pelmar Engineering Group verkauft. Diese sollen teilweise schon an Reifenhersteller aus Europa und Asien veräußert worden sein, heißt es in unserem Schwestermagazin Tyres & Accessories. Der Hintergrund: Continental produzierte bis August 2019 im Werk Gqeberha in Porth Elizabeth auch Diagonalreifen für die Landwirtschaft…

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben LESER WERDEN