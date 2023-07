Zwei Teams bei der AXCR auf Yokohama-Reifen

Vom 13. bis zum 19. August wird die Asia Cross Country Rally (AXCR) ausgetragen. Unter den dabei an den Start gehenden Teams sind unter anderem zwei, die bei der Bewältigung der sechs Etappen bzw. der rund 2.000 Kilometer langen Strecke von Pattaya (Thailand) bis nach Pakse (Laos) auf Yokohama-Bereifung an ihren Fahrzeugen vertrauen. Demnach werden sowohl der Rennstall Toyota Gazoo Racing Indonesia also auch die Mannschaft von Mitsubishi Ralliart auf dem „Geolandar M/T G003“ des japanischen Reifenherstellers in den Wettbewerb gehen.