Stellenabbau bei Goodyear in Fulda: Protest und Kritik an „Überfalltaktik“

Wie erwartet, haben gestern zahlreiche Beschäftigte des Goodyear-Reifenwerkes in Fulda ihrem Ärger darüber Luft gemacht, dass der Konzern die Belegschaft vor Ort in etwa halbieren will. Laut der Hessenschau waren dazu rund 1.000 Teilnehmer zu einer Versammlung vor dem Werkstor des Standortes gekommen, darunter auch Gewerkschaftsvertreter und Politiker wie beispielsweise der Fuldaer Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld, aus dessen Sicht der angekündigte Stellenabbau als „ein schwerer Schlag für die betroffenen Mitarbeiter und die Region“ ist. Wohl ganz bewusst nicht sehen lassen hat sich nach einem Bericht des Senders Hit Radio FFH die Geschäftsführung des Reifenherstellers. Man habe den Beschäftigten bei ihrem Protest den Raum lassen wollen, wie dazu Aussagen von Pressesprecher Dominik Stenzel wiedergegeben werden. Wie es bei der Hessenschau weiter heißt, wird sich die Geschäftsführung diesen Freitag jedoch zu ersten Gesprächen mit den Arbeitnehmervertretern treffen, wobei die Arbeitgeber offenbar bereits ein Angebot vorgelegt haben.

„Ein komplettes Paket mit Sozialplan, Interessenausgleich und so weiter“, wie Ines Sauer, Betriebsratsvorsitzende am Standort Fulda, in diesem Zusammenhang zitiert wird. Wie es weiter heißt, werde das Ganze derzeit geprüft, wobei Anne Weinschenk von der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie (IGBCE) dies jedoch als „Überfalltaktik“ Goodyears bezeichnet, wo man nun – gegründet sie ihre Sicht der Dinge – „am besten innerhalb weniger Wochen eine Unterschrift von uns“ haben wolle. Bei alldem ist es mit dem Vertrauen in den Reifenhersteller aber wohl nicht mehr allzu weit her auf Arbeitnehmerseite. Zumal den Beschäftigten in Fulda nach einem Bericht der Frankfurter Rundschau noch im April bei einer Betriebsversammlung erklärt worden sein soll, wie gut alles laufe. Insofern steht hinter alldem ganz augenscheinlich die Befürchtung, dass aus dem jetzt angekündigten Stellenabbau in dem Werk möglicherweise noch mehr werden könnte. „Ich stelle mir die Frage: Ist das ein Sterben auf Raten?“, fragt sich jedenfalls Anne Weinschenk.