Stenzel wird Group Communications Manager DACH bei Goodyear

Nachdem Mirjam Berle das Unternehmen im Herbst vergangenen Jahres in Richtung DFB (Deutscher Fußballbund) verlassen hatte, um dann bei dem Verband bis zu diesem Frühjahr als Direktorin Öffentlichkeit und Fans zu fungieren, und ihre Nachfolgerin Elisabeth Maino nur kurze Zeit bzw. von Februar bis April die Aufgaben als Group Communications Manager DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) bei dem Reifenhersteller übernahm, wird diese Position bei Goodyear nun bald wieder besetzt sein. Denn zum 1. Dezember übernimmt Dominic Stenzel die entsprechende Funktion, in der er dann sämtliche Kommunikationsaktivitäten einschließlich der Öffentlichkeits- und Medienarbeit des Anbieters in Deutschland, Österreich und der Schweiz leitet. Stenzel werden mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Kommunikation und Marketing attestiert, die er zunächst unter anderem bei der Bundeswehr und danach dann bei dem Transportunternehmen ATEGE gesammelt haben soll. Vor seinem Wechsel zu Goodyear stand er in Diensten von Tupperware, wo er zuletzt als Director Digital Commerce EMEA (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) fungierte. cm