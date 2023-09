Technische Besonderheiten von Contis „AllSeasonContact 2“ in Video erklärt

Dieses Frühjahr hat Continental seinen neuen „AllSeasonContact 2“ vorgestellt, der laut Anbieter Autofahrern das ganze Jahr über Effizienz, Sicherheit und Fahrspaß bieten soll. Um diesem Anspruch gerecht zu werden bzw. die „Herausforderungen von Ganzjahresreifen hinsichtlich Winter- und Nässeeigenschaften“ aufzulösen, verfüge das Modell über einige technischen Besonderheiten, heißt es. Welche genau das sind, lässt der Hersteller Tobias Rahn – dort als Produktmanager für Pkw-Ganzjahres- und -Winterreifen mit Verantwortung für die EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) an der Entwicklung des neuen Reifens beteiligt – in Wort und Bild mithilfe eines gut dreiminütigen Videos erklären. „Für den ‚AllSeasonContact 2‘ haben wir die Technologien des vielfach ausgezeichneten Vorgängermodells erfolgreich weiterentwickelt und einen noch besseren Allwetterreifen auf den Markt gebracht“, so Rahn. Dies mit Blick auf solche Dinge wie etwa die Laufflächenmischung des Reifens, die eine Kombination aus fünf Mischungen von Contis erfolgreichsten Sommer- und Winterreifen (Stichwort: „Chili Blend“) sein soll, oder das bei ihm zum Einsatz kommende sogenannte „Smart Energy Casing“ für einen reduzierten Rollwiderstand und damit geringeren Kraftstoffverbrauch bzw. eine höhere Reichweite.