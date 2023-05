Wieder Testkunden für Dekra-Werkstatttests gesucht

Die Dekra Automobil GmbH sucht Testkunden für ihre Werkstatttests, mit denen sie im Auftrag von Fahrzeugherstellern oder Autohäusern regelmäßig die Qualitätsstandards in Kfz-Betrieben überprüft. „Der Kunde wünscht sich von seiner Werkstatt im Prinzip das Gleiche wie der Autohersteller von seinem Vertragsautohaus: erstklassigen Service und beste Qualität“, erklärt das Unternehmen. Um ein Bild von der Arbeitsleistung in den Werkstätten zu erhalten, werden Kundenfahrzeuge benötigt, an denen Dekra „einige kleine Veränderungen“ vornimmt, die im Rahmen einer fälligen Inspektion von den getesteten Betrieben behoben werden sollten. Ob bzw. wie gut das geklappt hat, stellt sich im Nachgang durch eine erneute Dekra-Prüfung heraus. Dabei werden etwaig nicht entdeckte Veränderungen wieder zurückgebaut, während Testkunden von der Erstattung eines Großteils ihrer Inspektionskosten profitieren können sollen.

Wer sich dafür interessiert, mit seinem Fahrzeug bei einem solchen Test dabei zu sein, kann sich unter www.inspektion-kostenlos.de online dafür registrieren. Dort gibt es auch ein Erklärvideo mit Informationen, wie ein solcher Werkstatttest aus Kundensicht abläuft. Alternativ können sich Interessenten unter der Telefonnummer 0711/7861-1919 direkt an das Dekra-Servicecenter wenden. Vor dem nächsten Werkstatttest in der jeweiligen Region wird mit Besitzern entsprechender Fahrzeuge Kontakt aufgenommen, um dann endgültig zu entscheiden, ob sie teilnehmen wollen. Aktuell werden demnach beispielsweise Fahrzeuge der Marken VW Nutzfahrzeuge (z.B. Caddy, T5/T6, Amarok, Crafter), aber auch alle Pkw-Modelle der Marken VW, Škoda, Seat und Cupra (jeweils inklusive Hybrid-/Elektrofahrzeuge) für solche Werkstatttests gesucht. cm