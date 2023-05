Zu den PS Days bringt Wheelworld auch seine (Räder-)Pflegeserie mit

Unter den mehr als 120 Ausstellern bei den PS Days vom 7. bis zum 9. Juli auf dem Messegelände in Hannover wird auch der Räderhersteller Wheelworld sein. Vor Ort zeigen bei dem Event für die Tuningszene will er eine große Vielfalt an Rädern wie etwa die Modelle „WH37“ und „WH39“ seiner Marke 2DRV oder das „X1“ genannte Design der Marke Axxion. Mit dem SUV-Rad „WH38“ präsentiert man zudem die jüngste 2DRV-Neuheit bei der Messe genauso wie Wheelword dort zahlreiche Merchandiseartikel und -textilien zum Verkauf anbieten oder sich bei den PS Days von der Firma See-Crewity aus Niedersachsen aktiv unterstützen lassen will bei der Präsentation seiner unter der Eigenmarke Mr. Wheels angebotenen Pflegeserie rund um Aluminiumräder und Reifen. „Das Sortiment kann sich sehen lassen, da es alle Bereiche der Fahrzeugpflege abdeckt“, verspricht das Unternehmen mit Blick auf das Trio aus Felgenreiniger und -versiegelung sowie Reifenglanz. „Und natürlich hat jeder Besucher auch dieses Mal die Möglichkeit, auf dem Stand direkt sein eigenes Fahrzeug zu konfigurieren und die passende Felge vor Ort zu bestellen“, wie noch ergänzt wird. cm