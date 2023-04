Thomas Mögelein ist mit dem Veränderungsprozess von Wheelworld zufrieden

Seit vier Jahren ist Thomas Mögelin in der Räderwelt zu Hause. Für ihn ein sehr angenehmes Arbeiten. „Immer noch ein Geschäft, in dem es auf die Menschen ankommt, mit denen man zu tun hat. Mit denen man reden und verhandeln kann. Wenn mal was schief geht, wird es in persönlichen Gesprächen oder am Telefon besprochen, und dann ist das so. Es muss nicht alles immer schriftlich festgehalten werden. Bei vielen Geschäftspartnern gilt einfach noch das gesprochene Wort oder der Handschlag“, so Thomas Mögelin.

Dieser Beitrag ist außerdem in der März-Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG erschienen, die hier als E-Paper erhältlich ist. Sie sind noch kein Leser? Kein Problem. Das können Sie hier ändern.