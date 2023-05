Mehr als 120 Aussteller bei den PS Days dabei

Jetzt dauert es nicht mehr allzu lange, bis die sogenannten PS Days – das Kürzel am Namensanfang steht für Performance & Style – vom 7. bis zum 9. Juli zum zweiten Mal nach der Premierenveranstaltung 2022 wieder ihre Pforten öffnet. Auf dem Messegelände in Hannover treffen Tuningfans und Autoliebhaber dann auf insgesamt 100.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche auf nach aktuellem Stand mehr als 120 Aussteller. Sie werden vor Ort ihre Produkte und Neuheiten aus den Bereichen Fahrwerk & Performance, Optik & Karosserie, Pflege & Reinigung, Audio & Technik sowie Lifestyle & Fashion präsentieren. „Wir freuen uns über die großartige Resonanz der Aussteller zur Premiere in 2022 und begrüßen in diesem Jahr mit Freude auch viele neue Aussteller, die sich im letzten Jahr noch als Besucher ein Bild von den PS Days gemacht und die wir mit unserem tollen Messegelände, den vielen Besuchern und einer perfekten Mischung aus Messe und Event überzeugt haben“, sagt Lisa Böllert, Projektleiterin für das Event bei der Deutsche Messe AG. Verwiesen in diesem Zusammenhang nicht zuletzt auf die „Ladies Lounge“ während der Messe oder den „Elite Circle“ und die „Community Garage“, wo auf über 25.000 Quadratmetern Fläche wieder rund 800 Privatfahrzeuge aus ganz Europa zu sehen/bestaunen sein werden. In diesem Jahr soll es außer exklusiven Fahrzeugen aus Deutschland auch einen eigenen Themenpavillon für Tuningschätze aus Belgien, den Niederlanden und Luxemburg geben. cm