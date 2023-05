Kurzvideo zum Unterschied Programmieren/Anlernen eines RDKS-Sensors

Der auf Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) spezialisierte Anbieter Schrader hat auf seinem YouTube-Kanal ein weiteres kurzes Erklärvideo veröffentlicht nach solchen dazu, warum Programmier-/Diagnosegeräte für RDKS immer aus dem neuesten Stand sein sollten bzw.wie man ein Update durchführt bei dem „ST-1“ genannten Tool des Unternehmens. Der neue Streifen erläutert nun den Unterschied zwischen dem Programmieren und dem Anlernen von RDKS-Sensoren. In dem knapp zweieinhalbminütigen Clip werden dabei Parallelen zur Koppelung eines Mobiltelefons mit einem Fahrzeug gezogen, wobei für die je nach Fahrzeughersteller dabei angesprochenen drei möglichen Methoden – automatisch, stationär, per OBD-Schnittstelle – allerdings auf ein für später geplantes weiteres Erklärvideo verwiesen wird. Insofern kann sich Dranbleiben an dem kostenlosen Angebot von Schraders TPMS Academy lohnen. christian.marx@reifenpresse.de