Bridgestone erneut für „höchste Wertschätzung“ bei Verbrauchern ausgezeichnet

Nachdem Bridgestone im Rahmen der Studie „Fairness im Job“ von Deutschland-Test in diesem Jahr bereits mit voller Punktzahl in der Kategorie Reifen überzeugen konnte, folgt nun eine erneute Anerkennung durch das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) in der aktuellen Verlagssonderveröffentlichung von Focus Money (Ausgabe 18/2023). Auch hier erlangte das Unternehmen branchenweit die Höchstpunktzahl von 100 Punkten und wird mit dem Qualitätssiegel „Höchste Reputation“ ausgezeichnet. Das Ergebnis der Studie basiert dabei unter anderem auf Erfahrungsberichten, Kundenurteilen und Kommentaren in sozialen Netzwerken. „Bridgestone setzt sich verstärkt für die Bereiche Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility ein. Dabei wird der Premiumreifenhersteller in allen Geschäftsbereichen von der umfassenden Unternehmensverpflichtung, dem Bridgestone-E8-Commitment geleitet. Auf diese Weise verfolgt das Unternehmen das Ziel, einen gesellschaftlichen und kundenorientierten Mehrwert auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft der Mobilität zu schaffen“, heißt es dazu in einer Mitteilung. ab