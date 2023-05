Sailun Group wächst 2022 deutlich, vor allem auf internationalen Märkten

Die Sailun Group Co. Ltd. blickt auf ein Geschäftsjahr mit starkem Wachstum zurück. Wie dazu unsere britische Schwesterzeitschrift Tyres & Accessories online auf Tyrepress.com berichtet, wuchs der Konzernumsatz weltweit um 21,6 Prozent auf jetzt 21,9 Milliarden Yuan (2,87 Milliarden Euro). Dazu hat der Hersteller im Berichtszeitraum 43,9 Millionen Reifen verkauft, während die Produktion sogar nur bei 43,2 Millionen Reifen lag. Der chinesische Hersteller konnte dabei insbesondere sein internationales Geschäft weiter ausbauen. So machten die Umsätze außerhalb Chinas bereits einen Anteil am Gesamtumsatz von 77,8 Prozent aus; das waren 17,1 Milliarden Yuan (2,23 Milliarden Euro). Während das internationale Geschäft dabei um 31,1 Prozent anwuchs, wuchsen die Umsätze auf dem Heimatmarkt nur um 7,4 Prozent. Am Ende des Geschäftjahres verzeichnete Sailun einen Nettogewinn in Höhe von 1,33 Milliarden Yuan (174 Millionen Euro). Die Sailun Group betreibt drei Fabriken in China sowie jeweils eine in Vietnam und seit Kurzem auch eine in Kambodscha. ab