Fairness im Job: Bridgestone erhält Auszeichnung

Das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) hat Bridgestone jetzt in der aktuellen Studie „Fairness im Job“ die Höchstpunktzahl von 100 Punkten gegeben. Die Studie wurde als aktuelle Verlagssonderveröffentlichung von Focus Money (Ausgabe 12/2023) publiziert und bewertet eine Auswahl der mitarbeiterstärksten Unternehmen in Deutschland hinsichtlich der Faktoren Fairness, Unternehmenskultur und Arbeitsklima. In der Branche „Reifen“ wird Bridgestone mit dem Top-Ergebnis bewertet und erhält die Auszeichnung „Höchste Fairness im Job“. Insgesamt sollen 26 Unternehmen aus der Reifenbranche bewertet worden sein. Kein anderer habe die 100 Punkte erhalten. Schon im vergangenen Jahr hatte Bridgestone die Auszeichnung erhalten. christine.schoenfeld@reifenpresse.de