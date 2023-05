Best4Tires erweitert neue E-Business-Plattform um türkische Sprachversion

Best4Tires bietet seine im vergangenen Jahr gelaunchte E-Business-Plattform jetzt auch in türkischer Sprache an. Als digitaler Serviceprovider für die Reifenbranche lege das Großhandelsunternehmen „großen Wert darauf, seinen Kunden eine moderne und benutzerfreundliche Plattform zur Verfügung zu stellen“. Die erweiterte Sprachunterstützung sei „ein weiterer Schritt in diese Richtung“, heißt es dazu in einer Mitteilung aus Höhr-Grenzhausen, wo Best4Tires seinen Sitz hat. „Wir freuen uns sehr, unsere E-Business-Plattform um die türkische Sprache erweitern zu können“, sagt Channel Manager Cem Yildiz. „Unsere Kunden können nun noch einfacher und schneller auf unser Angebot zugreifen und unsere Dienstleistungen in ihrer Muttersprache nutzen. Dies wird dazu beitragen, unsere Kundenbeziehungen zu intensivieren und ihnen einen noch einfacheren Zugang zu unseren Leistungen ermöglichen.“ Die Plattform biete den Kunden des Reifengroßhändlers eine Vielzahl von Funktionen, einschließlich des Zugriffs auf Markenwelten, Produktinformationen, Bestellungen, Lieferstatus und Rechnungen. ab