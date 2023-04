Reifenmarke Ikon Tyres am Start

Das ohnehin bereits große Angebot an Reifenmarken im weltweiten Reifengeschäft bekommt weiteren Zuwachs: mit Ikon Tyres. Denn unter diesem Namen sollen zukünftig die Reifen vermarktet werden, die Tatneft in dem von Nokian Tyres übernommenen russischen Reifenwerk in St. Petersburg produziert. Denn gemäß der im Zuge der Transaktion geschlossenen Lizenzvereinbarung darf der neue Eigner zwar im Land noch vorhandene Restbestände an Nokian-Reifen verkaufen, danach ist dann aber Schluss. Des Weiteren verpflichtet sich Ikon Tyres eigenen Worten zufolge, die „Hersteller- und erweiterten Garantien für Reifen zu erfüllen, die zuvor in der Russischen Föderation unter der Marke Nokian Tyres verkauft wurden – unabhängig vom Herstellungsland“. Ähnlich wie schon bei der Umbenennung der ehemaligen russischen Vianor-Handelsbetriebe in Ivanor – der neue Name ist ein Anagramm des vorherigen – wurden auch bei der neuen Reifenmarke „nur“ zwei Buchstaben von Nokian gestrichen und die restlichen vier ein wenig umsortiert. christian.marx@reifenpresse.de