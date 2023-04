Gebrauchte Vergölst-Laptops für sozial benachteiligte Kinder/Jugendliche

Die zu Continental zählende Reifen- und Autoservicekette Vergölst beteiligt sich an der von der Stiftung Niedersachsen-Metall ins Leben gerufenen gemeinnützigen Aktion „Hey Alter“ in Hildesheim. Sie unterstützt sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche mit gebrauchten Laptops. „Als Arbeitgeber haben wir eine gesellschaftliche Verantwortung, und Vergölst ist seit Jahren an sehr vielen gemeinnützigen Projekten und Aktionen beteiligt. Als wir von ‚Hey Alter‘ erfahren haben, war uns klar, dass wir hier helfen möchten“, erklärt Vergölst-Geschäftsführerin Frauke Wieckberg. Das Unternehmen, das auch andere gemeinnützige Vereine wie die Tafeln Deutschland unterstützt, hat daher nun 100 Laptops, die intern nicht mehr verwendet werden können, an „Hey Alter“ gespendet. Selbstredend wurden zuvor bestehende Daten von ihnen gelöscht und die Geräte auf ihr „zweites Leben“ in Schülerhand vorbereitet. „Wir freuen uns, hier einen wertvollen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit sowie zur Chancengleichheit und Digitalisierung im Bildungssektor leisten zu dürfen und unseren Laptops eine neue Verwendung geben zu können. Dass wir nun Kindern und Jugendlichen damit helfen können, freut uns besonders“, so Wieckberg. cm