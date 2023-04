Weltweit erstes Robotaxi im Einsatz auf öffentlichen Straßen – auf Conti-Reifen

Das Amazon-Tochterunternehmen Zoox hat nicht nur ein autonom fahrendes Fahrzeug entwickelt, sondern es eigenen Worten zufolge als weltweit erstes Robotaxi auch in den öffentlichen Straßenverkehr gebracht. Eingesetzt wird es seit Kurzem als fahrerloses Mitarbeiter-Shuttle in Foster City (Kalifornien/USA), wo das Unternehmen seinen Sitz hat. Bereift ist das Fahrzeug dabei offenbar mit Continentals „eContact“ in der Größe 185/60 R22 S XL, zumal es rein elektrisch angetrieben wird. Das Profil hatte der Hersteller vor langen Jahren speziell für Elektroautos entwickelt und vorgestellt. Zwischenzeitlich wird einem solchen Ansatz allerdings eine Absage erteilt und verfolgt der Anbieter stattdessen mittlerweile die Produktstrategie, dass sich alle seine Reifenlinien (auch) für E-Fahrzeuge eignen. christian.marx@reifenpresse.de