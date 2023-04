Co2Opt erweitert Services im Reifenmanagement

Co2Opt bietet eine KI-basierte Webplattform, auf der Transportunternehmen potenzielle Einsparungen bei Kraftstoffkosten und CO 2 -Emissionen durch optimierte Reifenmanagementverträge aufgezeigt bekommen und diese direkt abschließen können. Dadurch ließen sich bis zu zehn Prozent Kraftstoffkosten und somit auch signifikante CO 2 -Emissionen einsparen, so das in Hamburg ansässige Unternehmen. In den vergangenen Monaten habe man das Angebot „um innovative Services rund um das digitale Reifenmanagement“ erweitert, wodurch Speditionen die Effizienz ihres Fuhrparks „deutlich steigern können“, verspricht Co2Opt.

Dieser Beitrag ist außerdem in der Redaktionsbeilage Lkw-Reifen Special der März-Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG erschienen, die hier als E-Paper erhältlich ist. Sie sind noch kein Leser? Kein Problem. Das können Sie hier ändern.