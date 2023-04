EU-Automarkt erholt sich weiter – Gegensätzlicher Trend bei E-Autos

Die Pkw-Neuzulassungen in der Europäischen Union erholen sich weiter von den coronabedingt schwachen Vorjahren. Wie der europäische Herstellerverband ACEA dazu mitteilt, lag das Plus EU-weit im März bei immerhin 28,8 Prozent, was das Zulassungsplus für das erste Quartal auf bereits 17,9 Prozent hievte. Auch der deutsche Automobilmarkt erholte sich weiter, wenn auch weniger deutlich.

