Promotionaktion „Fahre die Dunlop Bikes 2023“ gestartet

Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Dunlop-Endverbraucheraktion rund ums Thema Motorrad. Sie steht unter dem Motto „Fahre die Dunlop Bikes 2023“ und bietet Teilnehmern daran die Möglichkeit, bei ausgewählten Händlern eine von fünf Maschinen Probe fahren zu können, die im Design der in hiesigen Regionen zu Goodyear zählenden Reifenmarke gestaltet bzw. foliert wurden. Dazu zählen eine Honda Fireblade, eine Kawasaki ZX-10R, eine KTM 1290 Super Duke R Evo, eine BMW S1000 R sowie eine Suzuki GSX-S 1000, die selbstredend jeweils mit Dunlop-Reifen ausgestattet sind. Bei der Honda und der Kawasaki ist demnach das Profil „SportSmart TT“ montiert, während bei den KTM- und BMW-Maschinen der „SportSmart Mk3“ zum Einsatz kommt sowie bei der Suzuki der als Second-Line-Hypersportreifen bezeichnete „Qualifier Core“. Die Probefahrten sind demnach ab sofort und noch bis zum 22. September möglich, wobei Interessenten an der Aktion teilnehmende Händler, Termine sowie die Teilnahmebedingungen unter www.dunlop-bikes.de finden können. cm