Anna Pasternak wechselt zu Pirelli

Nach Julia Valenzuela-Bocks Wechsel von Pirelli zur deutschen Dependance des chinesischen Elektroautoherstellers Nio bekommt der Reifenhersteller zum 1. April eine neue Kommunikationsleiterin. Anna Pasternak wird die Aufgabe bei der Pirelli Deutschland GmbH übernehmen und in dieser Funktion direkt an den Vorsitzenden der Geschäftsführung Wolfgang Meier berichten. Sie bringt dafür mehr als zehn Jahre an Branchenerfahrung mit, gesammelt in entsprechenden Positionen bei Hankook sowie zuletzt bei Michelin. „Mit Anna Pasternak als Teil unserer Organisation werden wir die ganzheitliche Kommunikation auf allen Ebenen in unseren lokalen Märkten fokussieren und ausbauen, dies vollständig integriert mit unseren Marketingaktivitäten“, sagt Wolfgang Meier. Die 37-Jährige besitzt einen Master Business Administration (MBA) in Marketingmanagement der Hochschule Kaiserslautern wie auch einen Master of Arts in European Studies der University of Amsterdam. Neben ihrer Rolle als Pressesprecherin verantwortet sie bei Pirelli künftig alle Bereiche der Kommunikation wie auch die strategische Mediaplanung. Über Deutschland hinaus ist Pasternak dabei ebenso noch für die Märkte Österreich, Schweiz und Dänemark zuständig. cm