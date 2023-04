NLS ab sofort mit dem AvD als Sponsor

Der Automobilclub von Deutschland (AvD) wird ab sofort und für zunächst drei Jahre Partner der Nürburgring-Langstreckenserie (NLS), die 2019 an die Stelle der VLN-Langstreckenmeisterschaft Nürburgring getreten ist. Mit regelmäßig mehr als 130 Startern in 36 ausgeschriebenen Wertungsklassen gilt die NLS heute als teilnehmerstärkste Langstreckenrennserie weltweit. In der diesjährigen Saison kämpfen Profis und ambitionierte Amateure bei neun Läufen um Klassen- und Gesamtsiege sowie um Punkte für die Jahreswertung, wobei sich auch so manches Unternehmen aus der Reifenbranche in der NLS engagiert. Bei den 2023 verbleibenden Veranstaltungen werden nun alle Starter das rote AvD-Logo auf ihren Rennoveralls tragen. „Mit der neuen Partnerschaft zwischen AvD und NLS setzen wir unsere langjährige Verbindung zum Nürburgring fort und fügen dieser Geschichte ein neues Kapitel an. Wir freuen uns, im Rahmen unserer Aktivitäten einen Beitrag sowohl zur Professionalisierung wie auch zur Internationalisierung des Motorsports in der Eifel leisten zu können. Der AvD fördert damit zugleich den Profi- wie auch den Breitensport“, sagt AvD-Generalsekretär Lutz Leif Linden. Zudem wolle man die Verantwortlichen aufseiten des Nürburgrings unterstützen, die „Vermarktungsmöglichkeiten ihrer weltweit einzigartigen Rennstrecke wie auch dieser einmaligen Rennserie weiter auszubauen“. cm