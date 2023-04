Schmidt-Schultes scheidet schon wieder aus Delticom-Vorstand aus

Nach nicht einmal einem Jahr in dieser Position hat Delticoms CFO (Chief Financial Officer) Dr. Johannes Schmidt-Schultes den Internetreifenhändler schon jetzt wieder verlassen. Der Finanzvorstand hatte den Aufsichtsrat des Unternehmens zuvor darüber informiert, für eine Vertragsverlängerung über seine am 31. August endende erste Amtsperiode hinaus nicht zur Verfügung zu stehen und „neue berufliche Herausforderungen in Angriff nehmen“ zu wollen, wie einer Meldung dazu zu entnehmen ist. Der Delticom-Aufsichtsrat bedauert demnach seine Entscheidung. „Herr Dr. Schmidt-Schultes hat die kaufmännisch-administrativen Funktionen des Unternehmens in einer herausfordernden und arbeitsintensiven Zeit sehr souverän und mit vorbildlichem Einsatz geführt“, so der Aufsichtsratsvorsitzende Karl-Otto Lang. „Er hat nicht nur die Jahresabschlusserstellung geleitet, sondern auch die Verlängerung des Konsortialkreditvertrags seitens der Gesellschaft koordiniert. Mittels des von ihm initiierten Arbeitsprogramms wurden Struktur- und Prozessabläufe in der Finanzorganisation weiter gestrafft. Dr. Schmidt-Schultes hat zudem die Kapitalmarktkommunikation der Delticom AG nach den Grundsätzen von Transparenz und Klarheit verantwortet und genoss den Respekt und die Anerkennung unter Investoren und Analysten“, ergänzt er. Die Zuständigkeitsbereiche des bisherigen CFO haben teilweise Dr. Andreas Prüfer und teilweise Philip von Grolman übernommen. cm