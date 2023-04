Personelle Verstärkung für das Point-S-Team in Großbritannien

Bei Point S Tyre & Autocare in Großbritannien hat Ben Herridge die Aufgaben als Business Development Manager für den Südwesten der Insel bzw. Süd-Wales übernommen. In enger Zusammenarbeit mit dem bestehenden Team vor Ort soll er die weitere Entwicklung der Handelskooperation in dem Land weiter vorantreiben. Dafür bringt er einiges an Branchenerfahrung mit, hat er in der Vergangenheit unter anderem doch bereits in Diensten solcher Unternehmen wie ATS Euromaster und Continental Tyres gestanden. cm