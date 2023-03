Yokohama Rubber: Neue Verantwortung für Yoshikuni Nakamura

Die Yokohama Rubber Co., Ltd. gibt zum 1. April eine Veränderung in der Geschäftsleitung bekannt. Das Vorstandsmitglied und Managing Officer Yoshikuni Nakamura verantwortet als Leiter der Reifengeschäftsplanung dann die Abteilungen Vertrieb und Marketing für Reifen nach Übersee, Corporate Social Responsibility und Reifenlogistik. cs