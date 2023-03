Vipal Europe verstärkt sein Vertriebsteam für den DACH-Markt

Vipal Rubber hat sein europäisches Vertriebsteam erweitert. Wie der brasilianische Anbieter Runderneuerungsmaterialien und -maschinen in einer Mitteilung erklärt, werde sich Thomas Giermann dabei als Vertriebsbeauftragter um Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz kümmern. Giermann blickt dabei auf langjährige Erfahrungen im Reifenmarkt zurück; zu seinen Stationen zählten zuletzt First Stop/Bridgestone und Hankook. „Ich bin sehr froh über diese Chance bei Vipal und freue mich sehr auf diese neue Herausforderung und meine Rückkehr in die Reifenbranche“, so Giermann und ergänzt: „Vipal ist ein anerkanntes Unternehmen, das seit fast einem halben Jahrhundert tätig ist. Die Marke steht für Qualität und Leistung mit einem vielseitigen Angebot für den Markt.“ Für Frederico Schmidt, General Manager von Vipal in Europa, kommt Giermann zu einem günstigen Zeitpunkt ins Unternehmen, da Vipal Europe sich seit Januar auch um den afrikanischen Markt kümmert. „Darüber hinaus erfährt unsere Branche in den letzten drei Jahren ein stetiges Wachstum im gesamten europäischen Markt, auch in Deutschland. Aus diesem Grund liegt uns die wichtige Unterstützung unserer Kunden in dieser Region, der größten in Europa, am Herzen.“ ab