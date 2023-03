Apollo Tyres (Germany) kündigt neue KB-Preise wegen „weiter steigender Kosten“ an

Apollo Tyres (Germany) kündigt eine Preisanpassung zum 1. Mai an. Wie es dazu in einem Kundenanschreiben heißt, seien „strukturelle Änderungen“ in den Produktsegmenten Pkw-, SUV- und LLkw-Reifen sowohl bei Sommer-, Ganzjahres- und Winterreifen der Marken Apollo und Vredestein geplant. Vertriebsleiter Jens Krüger begründet den Schritt mit „weiter steigenden Kosten“. Die neue KB-Preisliste wolle man den Handelspartnern zeitnah übermitteln; die neue Preisliste gelte für alle ab dem 1. Mai ausgelieferten Reifen. ab