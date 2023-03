Bei Michelin in Bad Kreuznach und Karlsruhe gehen die Lichter aus

Wie schon in vergangenen Jahren beteiligt sich Michelin auch 2023 wieder an der vom World Wildlife Fund (WWF) initiierten sogenannten „Earth Hour“, bei der Menschen auf der ganzen Welt dazu aufgerufen werden, für eine Stunde das Licht ausschalten. Dies mit dem Ziel, gemeinsam ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz zu setzen. Mit Blick auf das französische Unternehmen bedeutet es, dass es am kommenden Samstag von 20:30 Uhr bis 21:30 Uhr an den Standorten seiner deutschen Reifenwerke in Bad Kreuznach und Karlsruhe deren markante Beleuchtung sowie große Leuchtreklame ausschalten wird. „Die Michelin-Gruppe und unsere Werke verfolgen eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie. Die Beteiligung an der ‚Earth Hour‘ ist ein sichtbares Zeichen für unser Umweltengagement“, so die jeweiligen Werkdirektoren Cyrille Beau und Christian Metzger unisono. Bekanntlich hat strebt der Konzern bis zum Jahr 2050 eine klimaneutrale Reifenproduktion an und misst nicht zuletzt deswegen schon seit 2005 den ökologischen Fußabdruck aller seiner Produktionswerke. In diesem Zusammenhang wird zudem auf die diversen Maßnahmen verwiesen, mittels denen man in Bad Kreuznach unter anderem über eine Konditherm-Anlage, Fotovoltaikflächen und Elektrovulkanisationspressen seit 2010 den jährlichen Kohlendioxidausstoß um 36 Prozent habe reduzieren können und im selben Zeitraum in Karlsruhe um sogar 82 Prozent dank ähnlicher Energie-/Umweltprojekte bzw. der Umstellung der Produktion auf Elektrovulkanisation. cm