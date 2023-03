Prologis baut neues Logistikzentrum für Hankook

Hankook Tyre hat das als führend im Bereich Logistikimmobilien geltende Unternehmen Prologis beauftragt, ein neues und auf die Bedürfnisse des Reifenherstellers maßgeschneidertes Logistikzentrum zu bauen. Entstehen soll es im sogenannten Apex Park in Daventry (Großbritannien). Geplant ist demnach ein rund 33.000 Quadratmeter großer Gebäudekomplex auf einer knapp 90.000 Quadratmeter messenden Grundstücksfläche. Als Fertigstellungstermin wird Anfang 2024 angepeilt. Seit 1993 im britischen Markt präsent, will der Reifenhersteller nach den Worten von Chang Yool Han, Managing Director Hankook Tyre UK, sein seither erzieltes Wachstum in dem Markt weiter vorantreiben. cm