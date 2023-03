Michelin investiert 300 Millionen Dollar in Ausbau seiner Kanada-Fabriken

Michelin will 300 Millionen Kanadische Dollar (210 Millionen Euro) in den Ausbau seiner Reifenfabriken in der kanadischen Provinz Nova Scotia investieren, wobei knapp die Hälfe davon in die Pkw- und LLkw-Reifenfabrik in Bridgewater fließen soll. Die Investitionen sollen (Produkt-)Initiativen in Sachen nachhaltige Mobilität erleichtern und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck des Reifenherstellers selbst verbessern. Zu den vorgenannten Initiativen zähle etwa auch die zunehmende Herstellung von Reifen für Elektroautos, von größer dimensionierten Reifen sowie von rollwiderstandsoptimierten Lkw-Reifen, dies im Lkw-Reifenwerk in Waterville. Darüber hinaus wolle Michelin Teile seines Produktionsprozesses selbst „elektrifizieren“, wie es dazu in Medienberichten heißt. Das dritte Michelin-Reifenwerk in Nova Scotia befindet sich in Granton-Pictou; dort werden Pkw- und LLkw-Reifen gefertigt. ab